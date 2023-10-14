الإعدام شنقا لمتهم باقتحام منزل معلمة واغتصابها في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مسجل خطر بالإعدام شنقا فى اتهامه باقتحام منزل مدرسة بأحد المعاهد الأزهرية، والاعتداء عليها واغتصابها تحت تهديد السلاح.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم يوم الواقعة، بيت النية وعقد العزم على اقتحام منزل المجنى عليها، والاعتداء عليها جنسيا، وأعد فى سبيل ذلك سلاحا أبيض "مطواة" وقام بطرق باب منزلها، وما أن فتحت وأبصرها حتى أشهر سلاحه فى وجهها وهددها بتشويهها ودخل مسرعا وأغلق باب مسكنها، وأجبرها على تجريد نفسها من ملابسها تحت تهديد السلاح، وتوعدها فى حالة الاستغاثة الجيران بأن يقتلها، وتمكن من الاعتداء الكامل عليها واغتصابها.

جاء فى تقرير الطب الشرعى، أن المجنى عليها تعرضت لاعتداء جنسى كامل أدى إلى فض بكارتها، مع وجود آثار كدمات وتهتكات،ووجهت له النيابة تهم ترويع أنثى واختطافها، والاعتداء عليها، وحيازة سلاح أبيض فى غير محله، وأمرت بإحالته الى محكمة الجنايات.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، من إحدى السيدات يفيد بتعرضها لاعتداء، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها مسجل خطر، أمكن ضبطه وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.