الإحصاء : 33.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، تأتى زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تزامناً مع هذه الزيارة بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ، وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 1.6مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار.

3. أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 194 مليون دولار .

6. آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار .

مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022

1. حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار.

2. ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار .

6. سيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .

وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022 .