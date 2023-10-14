الدفاع الروسية: التصدي لهجوم على دونيتسك.. وسقوط 185 جنديًا أوكرانيًا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية صدت هجوما أوكرانيا، وهزمت القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية بالقرب من أندرييفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا ومارينكا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة دونيتسك، صدت المجموعة القتالية الجنوبية هجوما للقوات الروسية وهزمت الأفراد والمعدات الأوكرانية في مناطق مستوطنات أندرييفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا ومارينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذه المنطقة ما يصل إلى 185 جنديًا".

أضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أيضا ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ونظام مدفعية أمريكي من طراز إم 777 ومدافع هاوتزر من طراز د20 وأنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا وجفودتسيكا ومحطة حرب إلكترونية من طراز بوكوفيل.