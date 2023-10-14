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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زايد ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج مرضى التصلب المتعدد

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال المجالس الطبية المتخصصة، لضمان استمرار حصول مرضى التصلب المتعدد MS على جرعات العلاج في موعدها خلال الفترة التي تسبق تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، اليوم السبت، واستماعه إلى شكوى تواجه إحدى مريضات التصلب المتعدد، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، على توفير جميع الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة التي تصل تكلفة جرعاتها للمريض الواحد آلاف الجنيهات، وتصرف بالمجان وفقًا لقرارات العلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها الوزير، لمتابعة العمل في المنشآت الطبية على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد سير العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى، والذي يضم 18 عيادة تقدم خدماتها للمواطنين في 26 تخصصا طبيا.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى المتواجدين بأقسام (الطوارئ، والرعاية المركزة، والحضانات، والحروق)، حيث يعمل المستشفى بطاقة 81 سرير داخلي، و6 أسرة حروق، و28 رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 أسرة رعاية حروق، و7 حضانات، و30 ماكينة غسيل كلوي.

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