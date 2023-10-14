حزب الله: استهداف 5 مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة وقذائف هاون بمزارع شبعا المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني استهداف 5 مواقع تابعة لإسرائيل بصواريخ موجهة وقذائف هاون مؤكدا إصابة الأهداف إصابات دقيقة ومباشرة.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أنه عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت، قامت عناصره بمهاجمة مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا.

على صعيد متصل، شن الطيران الإسرائيلي هجمات على مواقع في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.