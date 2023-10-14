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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: استهداف 5 مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة وقذائف هاون بمزارع شبعا المحتلة

صواريخ موجهة وقذائف
صواريخ موجهة وقذائف هاون
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أعلن حزب الله اللبناني استهداف 5 مواقع تابعة لإسرائيل بصواريخ موجهة وقذائف هاون مؤكدا إصابة الأهداف إصابات دقيقة ومباشرة.
وأكد الحزب في بيان له اليوم أنه عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت، قامت عناصره بمهاجمة مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا.
على صعيد متصل، شن الطيران الإسرائيلي هجمات على مواقع في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

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صواريخ حزب الله اللبناني 5 مواقع الجنوب اللبناني الطيران الإسرائيلي
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