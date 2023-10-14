ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة أطباء الأقصر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر، اليوم السبت، نتيجة الانتخابات رسمياً بمقر النقابة الفرعية بنزلة الزناتي بوسط مدينة الأقصر، والتي أجريت على مقعد النقيب الفرعي ومقعدي فوق السن، ومقعدي تحت السن.

وحصد الدكتور أبو النجا الحجاجى منصب نقيب أطباء الأقصر، بعد حصوله على 352 صوتاً، متقدما على منافسة الأقرب الدكتور عبد الحكيم سليم الذي حصل على 239 صوتا، ليفوز الحجاجي بمقعد نقيب أطباء الأقصر في الدورة المقبلة.

الفائزين في الانتخابات

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، قد شهدت منافسة 9 أطباء على مقعد النقيب العام بالأقصر، أبرزهم: (النقيب السابق الدكتور عبدالحكيم سليم استشاري أول جراحة العظام، والدكتور أبو النجا الحجاجي استشاري أمراض الباطنة) ، بعد تنازل الدكتور زاهر حمدان والدكتور محمود عمر عبد العزيز، وحصد المقعد الدكتور أبو النجا الحجاجي.

فيما تنافس على مقاعد فوق السن 8 أطباء، وهم: (الدكتور أحمد منتصر - الدكتور إبراهيم حسن – الدكتور أحمد أبو القاسم – الدكتور أحمد حسن عبد الحميد - الدكتور أحمد سلطان – الدكتورة سمية بدر الدين – الدكتور عادل توفيق – الدكتور محمد عمارة)، وحصد المقعدين الدكتور أحمد أبو القاسم والدكتور أحمد سلطان.

وتنافس على مقعد تحت السن 6 أطباء، وهم: (الحسين رجب أخصائي الأطفال– الدكتورة الزهراء حساني - الدكتور بهاء صلاح العديسي أخصائي النساء والولادة – الدكتور بولا عادل – الدكتور محمود عبد الحارس – الدكتور هاني فيكتور أخصائي النساء والولادة)، وحصد المقعدين الدكتور الحسين رجب، والدكتور بهاء صلاح العديسي، كما تنافس على مقعد منطقة الصعيد 3 أطباء وهم: (الدكتور أحمد قدري الحفني – الدكتور أيمن سعد زكي – الدكتور طارق منصور).

وقررت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، - في وقت سابق - عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل، وحددت اللجنة طريقة الانتخاب حيث يتسلم الناخب 7 ورقات يختار منها 13 مرشحا في 25 محافظة، والورقة الأولى يختار مرشح النقيب العام، والورقة الثانية يختار مرشح القطاع، والورقة الثالثة يختار 3 مرشحين للنقابة العامة فوق السن، والورقة الرابعة يختار 3 مرشحين للنقابة العامة تحت السن، والورقة الخامسة يختار مرشح النقيب الفرعي للمحافظة، والورقة السادسة يختار 2 مرشحين للنقابة الفرعية فوق السن.

وتنافس 16 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية بالأقصر، منها 9 أطباء على مقعد النقيب العام، و8 أطباء على مقعد فوق السن، و 6 أطباء على مقعد تحت السن، وتكونت لجنة الانتخابات بنقابة الاطباء بالاقصر من رئيس لجنة وعضوين وهم : الدكتور هاني عبد الباقي - رئيس لجنة الانتخابات، والدكتورة مي عبد المعطي، والدكتور زياد عبد الرؤف إسماعيل أعضاء لجنة الانتخابات.

ودعت النقابة جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليًا، سواء كان منتدبًا أو أساسيًا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتي عام 2022، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري، كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية.

يذكر ان انتخابات التجديد النصفي تُجرى كل عامين، المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.