استمرار أعمال إزالة التعديات والمتغيرات المكانية بمركز ناصر ببني سويف

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعاً، لمناقشة موقف المتغيرات المكانية بدائرة مركز ومدينة ناصر ، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وبحضور على يوسف رئيس الوحدة المحلية، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة،محمد السيد مدير الشؤون القانونية بالديوان العام، ومسؤولى حماية الأراضي ورؤساء المجالس القروية وبعض التنفيذيين المعنين من الزراعة وحماية الأراضي والأزمات والأملاك .

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة تقارير المتغيرات المكانية بدائرة المركز والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري والسريع معها.

وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول،مع قيام كل جهة بإصدار قرارات الإزالة للمتغيرات غير القانونية الواقعة داخل نطاق ولايتها ، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة تلك الجهات للمتغيرات التي يتم رصدها،ضمن الجهود المبذولة في ملف التعديات والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.