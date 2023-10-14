وزير الخارجية السعودي: أولوياتنا وقف المعاناة الإنسانية في غزة ونزع فتيل التصعيد

السبت 14/أكتوبر/2023 - 01:35 م

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم /السبت/ أن أولوية المملكة تتمثل في وقف المزيد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ونزع فتيل التصعيد.

وقال الأمير فيصل بن فرحان ـ في كلمة له ببداية اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور السعودية ـ "لابد من وقف إطلاق النار ومعالجة الكارثة الإنسانية"، واصفا الأوضاع الإنسانية في غزة بـ"الصعبة ".

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى ضرورة العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أنه يعد أمرا في غاية الأهمية ولابد من القيام به احتراما للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة التوصل إلى طريقة للخروج من دائرة العنف من خلال جهود جماعية لوقف دوامات العنف الذي يدفع ثمنها دائما المدنيين من كلا الجانبين.