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السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

نادي القصة ينظم ندوة للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

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يقيم نادى القصة بالاشتراك مع صندوق التنمية الثقافية فى الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر بمبنى الهناجر بالأوبرا فى السادسة من مساء يوم السبت 21 أكتوبر 2023 ندوة بعنوان: رؤى المحدثين فيما كتبه السابقون قراءات فيما كتبه القادة وأصحاب الرأى حول أكتوبر 73. 

يشترك فى الندوة الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية، والشاعر والصحفى ماهر حسن، الكاتب الصحفي خيري حسن، القاص والروائى السيد نجم صاحب التجربة الحية فى معارك أكتوبر.. يدير المناقشة القاص والروائى  حسن الجوخ.
ويشرف على الندوة شوقي عبد الحميد المشرف والمسئول عن برنامج ندوات نادي القصة.

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نادي القصة انتصارات اكتوبر صندوق التنمية الثقافية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر
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