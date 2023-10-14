مستشار الرئيس: إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة قريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ هناك تفاهما وتناغما من أجل تأسيس شركة مصرية إسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع مشتقاتها، وهو ما يؤكد أن المشروع القومي للبلازما مشروع كبير جدا، لافتًا إلى أن التبرع يعتمد على عدة معايير رفيعة الجودة منها الخلو من الأمراض والفيروسات وأن تسمح الحالة الصحية بالتبرع.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "لدينا مراكز تم تأسيسها على مستوى عالي جدا ويتم تجميع البلازما وتُصدر إلى المصنع الإسباني ثم نحصل عليها في صورة منتجات نهائية".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "بدأ بالفعل إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما وتصنيعها في العاصمة الإدارية الجديدة وسينتهي هذا المشروع خلال فترة قريبة جدا، وهناك فارق بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، فمن يتبرع بالبلازما يتم إعادة كرات الدم مرة أخرى إلى دمه بنفس الجهاز ويتم الحصول على البلازما فقط".

