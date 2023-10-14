قصف عنيف على مناطق جباليا والكرامة وبيت لاهيا في غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد خطورة، حيث ازدادت وتيرة القصف العنيف خلال الساعات الأخيرة، على مناطق جباليا وبيت لاهيا، والشيخ رضوان، والمخابرات والكرامة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن القصف الذي يستهدف بيتًا واحدًا يؤدي لإصابة قرابة 10 عائلات دفعة واحدة، لأن الناس تتواجد في أماكن مجتمعة، ظنًا أنهم بعيدين عن القصف، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الضحايا يسقط جراء كل استهداف.

ولفتت إلى أن الاحتلال استهدف مساء أمس مستشفي الدرة والعودة في قطاع غزة، وأن أعداد الشهداء والجرحى في زيادة مستمرة.

وأردفت: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصـفه المكثف على قطاع غزة، والآلاف من أهالي قطاع غزة يبحثون عن مكان آمن، خلال الساعات الأخيرة سقط عشرات من الشهداء داخل مستشفى الشفاء، ويتم وضعهم بشكل متلاصق، لأن ثلاجات الموتى أصبحت مليئة عن بكرة أبيها".

ولفتت إلى أن المساعدات لم تصل إلى قطاع غزة، مشددة على ضرورة إدخال الأدوية والاحتياجات الطبية لمساعدة الطواقم الطبية على الاستمرار في عملها في إنقاذ الجرحى والمصابين.

ونوهت إلى أن الطاقة قد لا تمكن المستشفيات من الاستمرار في عملها، وأنه على الرغم من توجيهات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الغزيين بالتوجه نحو الجنوب إلا أنه تم استهداف الجنوب أيضًا.