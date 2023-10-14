انطلاق "حرفتك مهنتك" في مراكز شباب دمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب (أندية الفتاة) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ( إدارة الشباب) تم تنفيذ ورش حرف يدوية ضمن مبادرة حرفتك مهنتك بمحافظة دمياط بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع.

تأتي هذه الورش لإكساب الفتيات المهارات الفنية في أعمال التطريز والمشغولات اليدوية بمختلف أشكالها.

وتهدف مبادرة "حرفتك - مهنتك" إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال، وتأهيل الفتيات لسوق العمل وتدريبهن لتعلم حرفة تمكنهن من تنفيذ مشروعاتهن والتي تسهم في تحسين دخلهن وتأهلهن للدخول إلى سوق العمل.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وتابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دميـاط فعاليات اليوم الرياضي ترفيهي بمركز شباب كفر سعد بمشاركة وتنظيم متطوعي حياة كريمة بدمياط ضمن مبادرة “انت الحياة” التابعة لمؤسسة حياة كريمة، حيث قام متطوعي حياة كريمة بمحافظة دمياط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إدارة الشباب بتنظيم يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب كفر سعد وتضمن اليوم العديد من الفاعليات بمشاركة جوالة مركز شباب الابراهيمية القبليه وشباب طلائع مركز كفر سعد، حيث تابع الدكتور وليد الشاذلي فعاليات اليوم الرياضي الذي تم تنظيمه في مراكز الشباب والرياضة في كفر سعد بدمياط بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.