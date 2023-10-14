بعد انقطاع 3 أعوام.. الحرس السويسري البابوي ينظم اليوم الإعلامي

ينظّم الحرس السويسري البابوي اليوم الإعلامي الأوّل منذ ثلاثة أعوام، وذلك اليوم السبت الموافق 14 اكتوبر 2023، في متحف الحرس السويسري في سويسرا.

وكان قد تم إلغاء كلّ الأحداث خلال جائحة كورونا بحسب ما أشار موقع “cath.ch”.

وجاء في بيان صحفي نشره الجيش أنّ اليوم الإعلامي يهدف إلى تعريف الشبيبة الكاثوليك السويسريين على الحرس البابوي. وهذا النهار هو موجَّه إلى الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا.

وفسّر ستيفن ويير، مسؤول قسم الإعلام ومكتب تواصل الحرس في سويسرا أنه يجب على الشباب الذين هم على وشك اختيار مهنة أن يتعلّموا عن الحرس في وقت مبكر.

وأضاف: تبيّن الخبرة أنّ هذه الفئة العمريّة تهتمّ كثيرًا بهذا الموضوع”.

حاليًا، قام عشرات الأشخاص بتسجيل أسمائهم في هذا الحدث.

وبحسب ستيفن واير، إنّ الحرس السويسريّ، الذي يضمّ 127 رجلاً هو حاليًا أقلّ بقليل من العدد المطلوب ويجب أن يتمّ تعويضه في الأشهر المقبلة.

وسيتمّ الترويج لهذه الدعوة من خلال التواجد بشكل كثيف أكثر في المعارض والمدارس العامة ومكاتب التوظيف.