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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالهدايا التذكارية ورش المياه.. مطار «شرم الدولي» يستقبل أولى رحلات خطوط إيجين اليونانية

جانب من استقبال الطائرة
جانب من استقبال الطائرة
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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية إيجين(AEGEAN)، قادمة من مطار أثينا على متنها ٨٢ راكبًا.


وقد استقبل مطار شرم الشيخ الدولي الرحلة بتقليد رش المياه وتقديم الهدايا التذكارية للركاب من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.


ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة أسبوعيا لشركة خطوط إيجين، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا. 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني لكافة المطارات المصرية بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر.

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