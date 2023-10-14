أمام العدالة| محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر و16 آخرين بتمويل الإرهاب.. أبرز محاكمات اليوم السبت

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا حمزة زوبع ومعتز مطر و16 آخرين بتمويل الإرهاب ومحاكمة 5 متهمين باللجان النوعية بحلوان.



- محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر و16 آخرين بتمويل الإرهاب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.



كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.



- إعادة محاكمة 5 متهمين باللجان النوعية بحلوان

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية اللجان النوعية التي تحمل رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

وجهت النيابة اتهم لـ 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.



- الحكم على عامل محارة متهم بقتل شقيقته لسرقتها في بولاق الدكرور

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الحكم على عامل محارة متهم بقتل شقيقته لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11268 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "فاروق. ا"، 36 سنة، عامل محارة، في يوم 28 أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته "نورا" عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بهدف سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها.

وأضافت التحقيقات أنه ما إن عثر المتهم على شقيقته المجني عليها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها وأخذ غطاء رأسها "إيشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.