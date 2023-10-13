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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المرشح الرئاسي فريد زهران يقدم العزاء في وفاة القمص سمعان

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قام المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران بتقديم واجب العزاء في القمص "سمعان الشيخ" بدير الأنبا سمعان بالمقطم.

وعبر "زهران" عن خالص تعازيه لمحبي الفقيد، معتبرا أنه أحد الرموز الوطنية والدينية المهمة، داعيا بالصبر والسلوان لمحبيه.

صحب المرشح الرئاسي المحتمل عدد من أعضاء حملته الانتخابية، من بينهم، المهندس أشرف حلمي مدير الحملة، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل وعبدالغني الحايس مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، وجيهان عطا أمينة المواطنة ووائل كمال أمين مساعد المواطنة، والمهندس بهاء ديمتري، عضو المكتب السياسي وأمين محافظة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

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الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران
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