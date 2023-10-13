بدء فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفي لأطباء الإسكندرية

أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في الإسكندرية، غلق باب التصويت، مساء اليوم الجمعة ، حيث جرت انتخابات نقابة الأطباء داخل مقر نادي الاطباء بمنطقة سابا باشا، علي كورنيش البحر.

وجرت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، في تسع لجان فرعية، برئاسة المستشار أحمد عبد الستار، وتحت إشراف قضائي كامل.

يشار الى ان إجمالي عدد الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت بالانتخابات يصل إلى 28 ألفا 816 ناخبا.

وتنافس عدد 5 مرشحين على مقعد النقيب هم الدكتور عبد المنعم فوزي، والدكتورة أميرة أبو العلا، والدكتور عصام يوسف، والدكتور ياسر قشطة، والدكتور أحمد يوسف و6 أعضاء على مقاعد العضوية بمجلس أطباء الإسكندرية فوق السن و6 آخرين على مقاعد العضوية تحت السن على المستوى العام.

وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، رئيس اللجنة الإدارية المشرفة على الانتخابات الفرعية بنقابة أطباء الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم، تم غلق باب التصويت وبدء عملية فرز الأصوات من أجل إعلان النتائج النهائية عقب الانتهاء من عمليات الفرز.

وأضافت “غانم” أن اليوم شهد إقبال كبير ممن لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بالجداول والبالغ عددهم 28 ألفًا و816 ناخبًا، لاختيار المرشحين.