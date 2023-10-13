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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خارجية فلسطين: ميليشيات بن غفير الاستعمارية تقود جيش الاحتلال لتفجير الأوضاع بالضفة

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية المحتلة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن دولة الاحتلال تواصل تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، بينما تواصل محاولاتها لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية حتى يتسنى لها تسريع وتيرة ضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث أقدمت دولة الاحتلال على إغلاق الضفة الغربية بالكامل بما ذلك المعابر والحدود، وقامت بتقطيع أوصالها وأغلقت مداخل البلدات والقرى والمدن والمخيمات، ومنعت حركة الفلسطينيين، وأطلقت يد المستعمرين المسلحين لارتكاب المزيد من الهجمات والاعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم على الشوارع والطرق.

وحذرت الوزارة من تلك المخططات الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة، ومن مخططات بن غفير وحلفائه وأتباعه الهادفة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، مناشدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، ووقف ارهاب المستوطنين وإرهاب دولة الاحتلال المنظم في الضفة الغربية المحتلة.

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وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة غزة
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