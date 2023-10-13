إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء البشريين في قنا

شهدت انتخابات نقابة الأطباء البشريين الفرعية، في محافظة قنا، إقبالا متوسطا لاختيار المرشحين، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي بمدينة قنا.

ويتنافس على مقعد نقيب الأطباء في قنا، كل من الدكتور أشرف الهواري الذي يشغل منصب وكيل نقابة الأطباء، والدكتور بدوي المعاون مدير الإدارة الصحية السابق بنجع حمادي، والدكتور عبدالقادر الهاشمي، والدكتور محمد الديب الذي يشغل مدير مستشفى قنا العام.

بينما يتنافس على مقاعد الأعضاء فوق السن، كل من الدكتور حسين مبارك والدكتور حيدر عبدالحميد محمود والدكتور علي العبد حسن ووالدكتور محمود عبدالمولى معوض.

وفيما يتعلق بالمقعد الخاص بالأعضاء تحت السن، فإن هناك منافسة بين الدكتور أحمد رمضان مغربي، والدكتور عبدالعزيز طايع، والدكتور محمود عباس، والدكتور يوسف شيبة.

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