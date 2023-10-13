قبيل غلق باب التصويت.. إقبال كبير على انتخابات الأطباء في دمياط



شهدت المكتبة العامة في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة إقبال كبير من الأطباء في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت و بدء عملية الفرز حيث تواجد مئات الأطباء في مقر المكتبة حيث مقر التصويت.





يتنافس اليوم الجمعة ١٧ طبيبا في انتخابات مقاعد نقابة الأطباء في محافظة دمياط حيث انطلقت الانتخابات منذ التاسعة صباحا وسط إقبال متوسط .

يتنافس على مقعد نقيب أطباء محافظة دمياط كلا من الدكتور اشرف العزب والدكتور أحمد البلتاجي بعد ان تم رفض الطعن المقدم على الدكتور اشرف العزب .

وعلى مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن يتنافس ٨ مرشحين هم الدكتور إبراهيم العاصي والدكتورة ايناس ضيف والدكتور جمال الزيني والدكتور خالد الوشاحي والدكتور خالد بصل والدكتورة لميس السقا والدكتورة وفاء الحسيني والدكتور وليد أبو الخير.

وعلى مقاعد نقابة الأطباء تحت السن يتنافس ٧ أطباء هم الدكتور اكرم عوف والدكتورة فجر زهيري والدكتور كمال سلامه والدكتور محمد إبراهيم عزب والدكتور محمد الهجرسي والدكتور محمود سالم والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب.



انتخابات نقابة الأطباء فردية و ليست قوائم تتم في مكتبة مصر العامة بدمياط.



انتخاباتي نقابة الأطباء في محافظة دمياط عبارة عن ٧ ورقات الأولى ورقة لاختيارالنقيب العام لأطباء مصر والثانية ورقة لاختيارأعضاء النقابة العامة فوق السن اختيار ٣ اسماء والثالثة ورقة لاعضاء النقابة العامة تحت السن اختيار ٣ اسماء.



الورقة الرابعة ورقه لاختيار مرشح لقطاع شرق الدلتا اختيار اسم واحد فقط، والخامسة ورقه لاختيار النقيب الفرعى ( نقيب اطباء دمياط) اختيار اسم واحد والسادسة ورقة لاختياراعضاء نقابة أطباء دمياط فوق السن اختيار اسمين، والسابعة ورقة لاختيار أعضاء نقابة أطباء دمياط تحت السن اختيار اسمين.