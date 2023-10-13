محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد الصفا ببئر العبد بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، مسجد الصفا في مدينة بئر العبد، في حضور اللواء محمد بهجت، رئيس مدينة بئر العبد وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، وعواقل ومشايخ بئر العبد.

وأكد المحافظ أن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفال محافظة شمال سيناء باليوبيل الذهبي لذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.

أضاف المحافظ، أن مسجد الصفا هو المسجد الثالث الذي يتم افتتاحه بمحافظة شمال سيناء خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سبقه افتتاح مسجدي أولاد سالمان أبو هاني في قرية الخروبة بمركز الشيخ زويد والسبيل في حي السبيل بمدينة العريش.



وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء: “المسجد تم بناؤه بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويتكون من صحن المسجد بمساحة 600 متر مربع، دورات المياه والميضة بمساحة 60 مترًا مربع، ومصلى للسيدات بمساحة 115 متر مربع،، مكتبي تحفيظ للقرآن الكريم، دار مناسبات بمساحة 350 متر مربع، ومركز طبي بمساحة ٣٥٠ متر مربع”.

وعقب الافتتاح، أدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجمعة في المسجد، حيث تناولت الخطبة موضوع «الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات».