صور| بدء توافد أطباء الوادي الجديد في انتخابات النقابة الفرعية

شهدت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، توافد الأطباء أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف النقابة المسددين للاشتراكات، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي وانتخاب النقيب العام للأطباء و3 أعضاء بمجلس النقابة العامة فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، وممثل أطباء جنوب الصعيد في مجلس النقابة العامة للأطباء.

وأكدت الدكتورة تهاني يونس، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء بالوادي الجديد، والأمين العام المساعد للنقابة الفرعية، أن التصويت يجري لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة وممثل جنوب الصعيد، مشيرة إلى إقبال الأطباء منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائي.

ولفتت إلى فوز نقيب أطباء الوادي الجديد، الدكتور أحمد صالح، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية الذي انتهت مدتهم بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي، وسيقام عقب غلق باب التصويت حفل تكريم الأطباء المحالين للتقاعد، وكذلك حفل ترحيب بالأطباء الجدد وتكريم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، وسط حرص النقابة الفرعية على تقديم الخدمات المختلفة والاهتمام بالأطباء ومايقدموه من أعمال لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة في المستشفيات العلاجية المختلفة والوحدات الصحية.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، تعقد اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 انتخابات التجديد النصفي تحت إشراف قضائي كامل.

وتدعو نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية .

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

أمين مساعد النقابة تدلى بصوتها بالوادي الجديد