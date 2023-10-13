محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية ، و تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية .

صرح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بأن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الحالي بلغ (16)حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (10 قيراط و 21 سهم ) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية ، هذا وتواصل اللجان المشكلة مرورها الميداني لرصد أي مخالفة تعدي على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة و دوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق و هيبة الدولة.