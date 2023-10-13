اليوم.. أبناء دير سمعان الخراز المقطم يودعون القمص سمعان إبراهيم

يودع أبناء دير سمعان الخراز المقطم اليوم القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس الدير، ويأتي ذلك بحضور أعداد غفيرة من الأقباط من مختلف الطوائف المسيحية بجانب مشاركة مسلمو المقطم.

ونشر دير القديس سمعان الخراز بالمقطم تفاصيل الجنازة:

يوم الجمعة

-من ٨ ص الى ١٠ ص صلاة القداس الالهى.

- من ۱۰ ص الى ٢ ظهرًا القاء نظرة الوداع

- من 2 ظهرًا إلى 3.30 عصرًا صلاة الجنازة

- من 3.30 عصرًا دفن الجثمان الطاهر بالمقر المخصص له بدير القديس سمعان الدباغ

- من 5م إلي 10 مساءً استقبال العزاء

يوم السبت

-من 8ص إلى 10ص صلاة القداس

- من 10ص إلى 11 ص صلاة الثالث

- من 11 ص إلى 10 مساءً استقبال العزاء

والجدير بالذكر، أنه قد رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي القمص سمعان إبراهيم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحيحة منذ أسابيع نقل أثرها إلي مستشفى الحياة بمصر الجديدة، وكان قد تم وضع القمص سمعان تحت جهاز التنفس الصناعي قبل اسبوعين.