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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط منظفات مجهولة المصدر داخل مصنع بمدينة بدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن  بمديرية أمن القاهرة فى ضبط كمية كبيرة من المبيدات والمنظفات الصناعية بدون ترخيص  داخل مصنع  بدائرة قسم شرطة بدر .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية والمنظفات الصناعية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المبيدات والمنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (950 كيلو جرام كلوريد كالسيوم لتصنيع الصابون- 820 كيلو جرام نترات "كالسيوم،سماد يوريا،سلفونيك" - 1000 لتر حامض فسفوريك لتصنيع الكلور - 1200 لتر كحول - 1200 لتر منظفات - 300 جركن فارغ)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،   وتولت النيابة العامة التحقيق.

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