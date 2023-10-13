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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 7 مصابين في مشاجرة لمستشفى مشتول السوق بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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استقبل مستشفي مشتول السوق المركزي صباح اليوم 7 أشخاص مصابون بجروح قطعية وإصابات متنوعة فى مشاجرة مع أخرين بشارع عز الدين بندر مشتول السوق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من المستشفى مشتول المركزى بوصول كل "محمد ط " 21 سنة و" كريم ص " 20 سنة و" طلعت ص " 35 سنة و" محمد ح ع" 36 سنة وشقيقيه " تامر" 23 سنة و" أحمد" 33 سنة و" هشام م ع" 38 سنة مصابون بجروح قطعية متعددة وتم تحويل 5 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتبين وقوع اصابتهم بسبب مشاجرة فيما بينهم وتم السيطرة علي الأوضاع والتحفظ على عدد من طرفى المشاجرة وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابين.

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7 أشخاص الاسعافات الاولية التحفظ علي جروح قطعية صباح اليوم
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