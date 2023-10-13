ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالخليفة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت اجهزة الأمن  بمديرية أمن القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص  نشاطه الأجرامى فى سرقة الدراجات النارية  بدائرة  قسم شرطة الخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من  أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم  بإكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه،  ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقروا بإرتكاب (3 وقائع سرقة) بذات الأسلوب.  كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ads
3 وقائع سرقة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الدراجات النارية تشكيل عصابي سرقة الدراجة النارية
ads