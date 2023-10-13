سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالخليفة

نجحت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الأجرامى فى سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الخليفة.



تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقروا بإرتكاب (3 وقائع سرقة) بذات الأسلوب. كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.