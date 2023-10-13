الصحة العالمية: النظام الصحى في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 10:21 ص

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن النظام الصحي في غزة وصل إلى نقطة الانهيار، وقالت إن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم تسليم الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى قطاع غزة وسط الحصار الكامل.

ولفتت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم الجمعة في جنيف إلى أن المستشفيات لا يتوفر لها سوى بضع ساعات من الكهرباء كل يوم، حيث تضطر إلى تقنين استهلاك احتياطيات الوقود والاعتماد على المولدات للحفاظ على الوظائف الأكثر أهمية.

وأكدت المنظمة أنه حتى هذه الوظائف يمكن أن تتوقف في غضون أيام قليلة عندما يقترب مخزون الوقود من النفاد، وأشارت إلى أن هذا سيكون له تأثير مدمر بالنسبة للمرضى الأكثر ضعفا بما في ذلك الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة منقذة للحياة والمرضى في وحدات العناية المركزة والأطفال حديثى الولادة الذين يعتمدون على الرعاية في الحاضنات.

وقالت المنظمة إنه ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب الغارات الجوية والبرية والبحرية المستمرة على قطاع غزة فإن النقص الحاد في الإمدادات الطبية يؤدى إلى تفاقم الأزمة مما يحد من قدرة المستشفيات المثقلة بالفعل على الاستجابة لعلاج المرضى والجرحى وأفادت بأن الوضع أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الصحية الأساسية بشكل خطير بما في ذلك رعاية التوليد وإدارة الأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب وعلاج الالتهابات الشائعة حيث تضطر جميع المرافق الصحية إلى إعطاء الأولوية للرعاية الطارئة المنقذة للحياة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن وصول فرق الطوارئ الطبية إلى الميدان يواجه عوائق شديدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وذكرت المنظمة أنها وثقت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ يوم السبت الماضي أسفرت عن مقتل 11 عاملا صحيا أثناء الخدمة وإصابة 16 آخرين وإلحاق أضرار بحوالي 19 مرفقا صحيا و20 سيارة إسعاف.

وحذرت المنظمة من أنه وبدون الدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة - وخاصة الخدمات الصحية والإمدادات الطبية والغذاء والمياه النظيفة والوقود والمواد غير الغذائية - لن يتمكن الشركاء الإنسانيون والصحيون من الاستجابة للاحتياجات العاجلة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها وشدد البيان على أن كل ساعة ضائعة تعرض المزيد من الأرواح للخطر.

ودعت المنظمة الدولية إلى إنهاء الأعمال العدائية وحماية مقدمي الرعاية الصحية والمدنيين من الهجمات، كما دعت أيضا إلى الفتح الفوري لممر إنساني لضمان الوصول دون عوائق للإمدادات الصحية والإنسانية وكذلك للموظفين وإجلاء المرضى والجرحى.

وأكدت المنظمة على استعدادها لإرسال الإمدادات الطبية والإمدادات الصحية الأساسية على الفور من خلال مركزها اللوجستي في دبي والعمل مع الشركاء لضمان إمكانية وصولها إلى قطاع غزة، وقالت إن الوصول العاجل يعد أمرا ضروريا حتى تتمكن منظمة الصحة والوكالات الإنسانية الأخرى من التحرك بسرعة للمساعدة في إنقاذ الأرواح.

