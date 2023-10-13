بالصور.. الآلاف يحتشدون بالساحة الأحمدية في الليلة الختامية لمولد البدوي بطنطا

شهدت الساحة الأحمدية بمسجد السيد البدوي ومنطقة الصاري بسيجر توافد مئات الآلاف من المريدين من كافة المحافظات للاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، حيث احتشد المريدين بالساحة الأحمدية لحضور حفلة المنشد الديني محمود التهامي.

واحتشد الآلاف من مريدي ومحبي وزوار السيد البدوي بساحة المسجد، للاستماع ومشاهدة الشيخ محمود التهامي للمدح في النبي محمد، بمناسبة نهاية مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، وأنشد التهامي في حب فلسطين وحب مصر ومدح سيدنا النبي وسط التهليل والذكر.

ومن جانبه دفعت الأجهزة الأمنية بتشكيلات، وقامت بعمل كردونات أمنية خوفا من أعمال شغب وعنف وفرضت أجهزة الأمن إجراءات مشددة على جميع مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى المسجد الأحمدي تخوفا من وقوع أي حوادث طارئة.

كما يحتشد الآلاف في مختلف السرادقات المقامة في محيط الاحتفال، بحضور عدد من المنشدين والمبتهلين.

وتشهد منطقة الاحتفالات إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، حيث تم وضع بوابات إلكترونية لفحص المترددين على الساحة الأحمدية، وتفتيش الحقائب لضمان عدم دخول أي ممنوعات وتقوم الأجهزة الأمنية بوضع الخطة الأمنية خاصة بتأمين الاحتفالات من خلال البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بالشوارع المؤدية للمسجد الأحمدى ونشر قوات الشرطة السريين وخبراء المفرقعات والحماية المدنية ورفع حالة التأهب القصوى لمواجهة أي أعمال عنف أو تخريب من قبل العناصر الإرهابية.

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