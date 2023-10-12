كريم السادات: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة.. ومصر لن تتخلى عن دورها

أشاد النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، بأن الدولة المصرية مستعدة للوساطة بشأن التصعيد في غزة وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، موضحا أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب للرد على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد السادات فى تصريحات له، أن دعوة الرئيس السيسي لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي، يؤكد أن مصر هي الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تبذل جهودا مكثفة لوضع حلول عاجلة لوقف التصعيد في غزة من أجل المدنيين.

وأوضح أن مصر قيادة وشعبا تحرص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل الإنساني والطبي للشعب الشقيق، لافتا إلى أن الرهان على وعي المصريين اصبح ضروريا فى هذه المرحلة التي تثار فيها الفتن بين الشعوب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر دائما كانت صاحبة ريادة فى قراراتها ومواقفها وانحيازها للقضية الفلسطينية خير دليل، منوها مصر والمصريين على قلب رجل واحد لدعم فلسطين وأهلها بكل السبل.