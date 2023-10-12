ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الفراعنة الشباب يحققون الفوز على الأردن بثلاثية

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن المنتخب الأولمبي من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.
سجل أهداف الفراعنة كلا من حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل أن يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث.

جاء تشكيل الفراعنة لودية الأردن كالتالي: "حراسة حراسة المرمى: حمزة علاء،

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر،

الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".

ads
المنتخب الأوليمبي المصري يحقق الفوز ودية الاردن
ads