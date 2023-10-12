الفراعنة الشباب يحققون الفوز على الأردن بثلاثية

تمكن المنتخب الأولمبي من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

سجل أهداف الفراعنة كلا من حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل أن يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث.

جاء تشكيل الفراعنة لودية الأردن كالتالي: "حراسة حراسة المرمى: حمزة علاء،

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر،

الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".