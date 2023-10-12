مستقبل وطن: خطاب الرئيس السيسي كشف قبح المجتمعات الدولية إزاء القضية الفلسطينية

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن خطاب الرئيس السيسي اليوم، تأكيد لعقيدة مصر الراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية والمتمسكة بالحفاظ على مقدرات شعبها.

وأوضح رشاد، أن الرئيس السيسي أرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي وضعت الجميع عند مسؤولياته بضرورة الحفاظ على حياة الأبرياء وتمكين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الأمين العام للحزب، إلى أن مصر باتت تمثل قوة محورية في العالم أجمع، وتحمل بكل جسارة طموحات شعوبنا العربية المشروعة ولا تدخر جهدًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة.

وأوضح رشاد، أن الرئيس السيسي كشف الوجه القبيح للمجتمعات الدولية التي لم تحرك ساكنًا جراء العدوان الغاشم، وأعطاهم دروسًا في الإنسانية وحمّلهم مسؤلية استشهاد الأبرياء من الفلسطينيين.



وأضاف أن الخطاب بمثابة دعوة عاجلة لا تقبل التراخي أو الرفض ليجلس الجميع على مائدة واحدة لترسيخ السلام ومنح الفلسطينين حقوقهم المشروعة.



وتابع: "كما يمثل الخطاب رسالة طمأنة لشعبنا المصري تفيد يقظة واستعداد شعبنا وأجهزتنا الأمنية للحفاظ على أرضنا ودحض أي مخططات تريد النيل من استقرار وطننا".