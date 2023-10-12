أمين منظمة التعاون الإسلامي يشارك بالدورة الـ 12 للجنة "كومياك" في دكار

يرأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وفداً رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، التي تعقد في دكار بجمهورية السنغال يومي 17 و18 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السنغالي ماكي سال، أعمال الدورة التي تنظمها جمهورية السنغال بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويلقي الأمين العام للمنظمة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، ويعقد لقاءات مع مسؤولين سنغاليين كبار، ومع ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وعن المنظمات الدولية.

وسيتم خلال هذه الدورة، استعراض تقارير عن أنشطة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات التابعة للمنظمة في مجالات الإعلام والثقافة والحوار بين الحضارات والسياحة والشباب. وسوف يتم اعتماد توصيات وقرارات تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذه المجالات.

تجدر الإشارة أن اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك)، باعتبارها لجنة من اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي وترأس أمانتها جمهورية السنغال، تتولى مهمة رصد وتقييم البرامج والمشاريع في مجالات الإعلام والثقافة والحوار بين الحضارات والسياحة والشباب.