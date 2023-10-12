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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نسبة النجاح 100% .. إعلان نتيجة تخرج طلاب الكليات العسكرية

رئيس هيئة تدريب القوات
رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة
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أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة،  نتيجة تخرج دفعة طلاب الكليات العسكرية، في حفل الأكاديمية العسكرية.
 

وقال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة :" صدق  القائد العام بالقوات المسلحة وزير الدفاع على نتائج الكليات العسكرية، وهي منح طلبة الدفعة 117 حربية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكاليروس العلوم العسكرية ".

 

وتابع :"  منح طلبة الدفعة الثانية ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الثالثة من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية ".


 

وأكمل :"  منح طلبة الدفعة 74 بحرية والدفعة الثاثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم البحرية، و منح طلبة الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية  ".

 

ولفت:"  منح طلبة الدفعة 51 دفاع جوي والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة البكالوريوس العلوم العسكرية دفاع جوي، و منح طلبة الدفعة 60 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية".

 

وتابع :"  منج طلبة الدفعة الخامسة والسادسة من كلية الطب للقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة، ومنح طلبة الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة"، مضيفا:" بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط المتقدم للامتحان 100 %".

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الأكاديمية العسكرية البكالوريوس الدراسات العليا الدفعة الثالثة الكليات العسكرية القوات المسلحة
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