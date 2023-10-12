نائب وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيًا مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني الوضع في قطاع غزة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، هاتفيا اليوم الخميس، مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسين الشيخ، الوضع في قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة وقف عاجل لإطلاق النار في المنطقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: "بحث بوجدانوف والشيخ خلال الاتصال الهاتفي الوضع الكارثي في قطاع غزة بالتفصيل".

وأضاف البيان: "لقد تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية وفتح الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى سكان القطاع واستئناف إمدادات المياه والكهرباء".

وتابع بيان الخارجية الروسية: "جرت الإشارة خلال الاتصال إلى عدم قبول القصف العشوائي، الذي يسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين".