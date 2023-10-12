الأحد.. ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يعلن تفاصيل دورته الخامسة

يعقد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل دورته الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل، بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، وكوكبة كبيرة من الفنانين والمثقفين.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الإطار الفكري، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة مسارات التسابق بالدورة الخامسة للملتقى، وأعضاء لجان التحكيم.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لرئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.