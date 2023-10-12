ولي العهد السعودي يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

وحسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، سيتم بناء مطار أبها الجديد لتصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسـور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028م.

وسيكون المطار قادرًا على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1،5 مليون مسافر، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليًا، فيما سيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

يذكر أن مطار أبها الجديد، سيسهم في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.