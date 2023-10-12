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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر وزامبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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سيطر التعادل السلبي علي أول ٣٠ دقيقة من عمر الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره الزامبي المقامة حاليا بينهما ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض تصفيات كأس العالم ومنافسات بطولة أمم أفريقيا.

وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم. 
خط الوسط: أحمد فتوح، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني. 
الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

وحذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، لاعبي الفراعنة خاصة مجموعة الدفاع من الهجوم المعاكس للمنتخب الزامبي.

 

وشرح فيتوريا للاعبين كل نقاط القوة والضعف للاعبي المنتخب الزامبي لاستغلالها جيدا في المباراة وتحقيق الفوز.

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منتخب مصر ودية زامبيا تعادل سلبي
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