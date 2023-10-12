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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار لدعم ضحايا زلزلال أفغانستان

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن عزمها تقديم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بقيمة مليون دولار أمريكي؛ بهدف دعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إحدى المقاطعات الشمالية الغربية الأسبوع الماضي وأسفر عن مصرع 2445 شخصا.

وذكرت خارجية كوريا الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب - أنه سيتم تسليم المساعدات الطارئة عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، معربة عن أملها أن تساعد هذه المساعدات في استقرار حياة الشعب الأفغاني الذي يعاني من الزلزال وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وكان قد لقي 2445 شخصا حتفهم وأصيب 9240 آخرون إثر وقوع زلزال بأفغانستان بقوة 6.3 درجة بمقياس ريختر يوم السبت الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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كوريا الجنوبية أفغانستان الزلزال
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