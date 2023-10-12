انطلاق مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية

انطلقت صافرة البداية لمباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب زامبيا الودية، التي تقام في الامارات ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى تصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أحمد فتوح، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

وحذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، لاعبي الفراعنة خاصة مجموعة الدفاع من الهجوم المعاكس للمنتخب الزامبي.



وشرح فيتوريا للاعبين كل نقاط القوة والضعف للاعبي المنتخب الزامبي لاستغلالها جيدا في المباراة وتحقيق الفوز.