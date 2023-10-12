نائب محافظ البحيرة تتفقد محطتى الصرف الصحى بقريتى أم صابر والبريجات

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدكتور السيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم صابر بمركز بدر التى تخدم قرى ( أم صابر - عمر شاهين - صلاح الدين - عبد المجيد مرسى ) وتوابعها وتعمل بسعة 10000م3/ يوم، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المنفذه بكافة المجالات للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات.

كما تفقدت نائب المحافظ ونائب وزير الإسكان، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية البريجات بنركز كوم حماظة، التى تخدم 4 قرى ( البريجات - دمشلي - علقام - أبو الخاوي ) وتوابعها بتكلفة إجمالية 93 مليون و194ألف جنية وتعمل بسعة 7500م3/يوم.

وأشارت بلبع، إلى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع المواطنين وحرصه على توفير حياة كريمة لهم فى شتى القطاعات وتقديم الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية، لافتاً أن الدولة تسير للأمام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين حيث ظهر هذا جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين

وأكد نائب وزير الاسكان أن تلك المحطات واجهت العديد من التحديات والصعوبات فى السنوات الماضية ورغم ذلك أصبحت من أكبر محطات الصرف الصحي بالمحافظة وصممت علي أفضل النظم العالمية.

وقالت بلبع، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لتلبية إحتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية.