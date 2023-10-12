مدير الكلية الجوية: خريج الكلية يتواكب مع التطورات التي تحدث في عالم الطيران

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، مدير الكلية الجوية، إن حفل تخرج الكلية الجوية السنوي، هو بداية جديدة وانطلاقة للطلاب في عالم جديد، تم إعدادهم جيدا على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف مدير الكلية الجوية أن خريج الكلية يتواكب مع كافة التطورات الذى تحدث في عالم الطيران عموما، ولذلك فهناك تطوير كامل في المناهج، يجعل الخريج مدرك لكافة التطورات، ولديه معرفة لما يدور حوله في العالم.

وأكد أن حجم التطور السريع في أسلحة الجو، تجعلنا نطور في قدرات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك نظم التسليح، التى يتدرب عليها الطلاب، والاطلاع على ما ماهو جديد في علوم الطيران.

وأوضح أن هناك اضافة تمت في الكلية الجوية خلال الأعوام الماضية، كما أن الطالب يحصل على دبلومات جديدة خلال فترة دراسته، وهذا يعد دفعة كبيرة للطلبة، مشيرا إلى أن الكلية تضم عدد كبير من الوافدين الذين يعتبرون سفراء لدولتهم في الكلية الجوية.