الصليب الأحمر: الوقود في غزة قد ينفد خلال ساعات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن قطاع غزة المحاصر لا يزال لديه بعض الوقود لتشغيل مولدات بما يشمل تلك الموجودة في المستشفيات، لكنه قد ينفد خلال ساعات قليلة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريزيو كاربوني للصحفيين "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وتفرض إسرائيل حصارًا مطبقا على قطاع غزة في إطار ردودها على هجوم مباغت وواسع النطاق شنته الفصائل الفلسطينية يوم السبت، كما تشن أعنف ضربات جوية وقصف على الإطلاق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد منذ 75 عامًا. ويقطن القطاع الساحلي الضيق زهاء 2.3 مليون نسمة.

وقال كاربوني إن من الضروري السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية الموجودة داخل القطاع بالفعل بأمان، مشيرًا إلى أن الإمدادات المتناقصة بشدة داخل القطاع لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين لفترة طويلة.