بعد ضبطهم بصحبة عاطل بالسيدة عائشة.. إيداع ثلاثة أطفال إحدى دور الرعاية الحكومية

تستكمل نيابة الخليفة الجزئية، التحقيق في واقعة ضبط عاطل بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول، وأمرت النيابة بإيداع الأطفال إحدى دور الرعاية التابعة للحكومة، بعد عرضهم على لجنة طبية لفحص ما لحق بهم من اعتداءات.

وقبل وقت سابق، أمرت النيابة بحبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهم الاتجار في البشر واستغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة لكسب الاموال، وحيازة أسلحة بيضاء، وأمرت بعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والتحرى حول نشاطه الإجرامي. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة؛ باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.