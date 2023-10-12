أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا، و180 مصابا.. مشيرة إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل.
بوابة العرب
1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والمواجهات في الضفة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا.