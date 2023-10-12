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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والمواجهات في الضفة

قصف غزة
قصف غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا، و180 مصابا.. مشيرة إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل. 
 

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الصحة الفلسطينية العدوان الاسرائيلي على غزة فلسطين
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