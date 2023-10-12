شكري: أحداث فلسطين تهديد مباشر لأمن الشرق الأوسط ويمتد إلى القارة الأوروبية

ندد سامح شكري، وزير الخارجية ، باستهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن رفضه تحت أي ظرف.

وحث "شكري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني جبريالوس لاندسبرجس، اليوم الخميس، على مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية والحق في إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الأمن الذي لم يتحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن حقوق الفلسطينيين ليست بأقل من أي شخص آخر.

وأكد وزير الخارجية، فتح معبر رفح منذ بداية الاشتباكات لتلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا مواصلة الدولة المصرية مساعيها مع الدول الفاعلة لإنهاء الصراع في غزة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات لقطاع غزة.

وقال إن الأحداث الجارية في فلسطين تخلق الكثير من الاضطراب، ولها تهديد مباشر للأمن والاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط ويمتد إلى القارة الأوروبية.

وبحث "شكري" مع وزير خارجية ليتوانيا ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز عدم الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، وأنه يجب تبني منظور شامل لمكافحة الإرهاب سواء من الناحية الأمنية أو الفكرية والتصدي للأفكار المتطرفة ووسائل التمويل والدعم الذي تلقاه المنظمات الإرهابية.

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية محل اهتمام للدولة المصرية، مشيرًا لاستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم، موضحًا أن مصر تتطلع لدعم أوروبي أكبر في ظل استضافة الآلاف المهاجرين الذين تحتضنهم مصر.