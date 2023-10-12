مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات قطار بالدقهلية

لقيت طالبة بالصف الأول الإعدادى بمدرسة جوجر الإعدادية المشتركة التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار اثناء عبورها شريط السكه الحديد أمام قرية ميت الكرما التابعه للمركز خلال توجهها لدرس خصوصى .



كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من اهالى قرية ميت الكرماء التابعة للمركز بمصرع فتاة دهسا اسفل عجلات قطار اثناء عبورها شريط السكة الحديد أمام القرية.



وبإنتقال ضباط مباحث مركز شرطة طلخا الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى ملك محمود السيد الغريب 12 عاما طالبة بالصف الأول الإعدادى بمدرسة جوجر الاعدادية المشتركة ودهسها القطار خلال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.



جرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.