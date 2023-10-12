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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الصليب الأحمر: مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر بسبب انقطاع الكهرباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر بسبب انقطاع الكهرباء عنها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجنة في بيان، أن الوضع الإنساني في غزة الآن بدون كهرباء، والقطاع على وشك انقطاع كامل ومما يترتب عليه تحول المستشفيات إلى مقابر.

وأشارت لجنة الصليب الأحمر، إلى أنه سيتم قطع الكهرباء عن المرضى الذين يعتمدون على الكهرباء  مثل حديثي الولادة في الحاضنات، وأولئك الذين بحاجة إلى الأوكسجين.

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