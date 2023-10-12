حكومة الاحتلال تطلب تسليم الأسرى مقابل إدخال المساعدات الغذائية والأدوية لغزة

بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إبداء الرغبة في المناقشة بشأن تسليم الأسرى، في الوقت الذي أكد فيه إسرائيل كاتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، مبادرته بتقديم المساعدات الإنسانية وإدخال الغذاء والوقود والمياة إلى القطاع في حال سلمت المقاومة الفلسطينية أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي لديها.

وقال كاتس، في بان له اليوم، إنه لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي أو صنبور مياة، ما لم تسلم حماس وكتائب المقاومة الأسرى الإسرائيليين لديها، والذين أسرتهم خلال تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".

وانتقد كاتس في بيانه الدعوات العربية والعالمية التي تنادي بضرورة فتح ممرات أمنة للمدنيين وتطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه السلطة الإسرائيلية معبر "كرم أبو سالم" الذي يربط مناطق إسرائيل بقطاع غزة، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.