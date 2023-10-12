ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حكومة الاحتلال تطلب تسليم الأسرى مقابل إدخال المساعدات الغذائية والأدوية لغزة

أسير إسرائيلي
أسير إسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إبداء الرغبة في المناقشة بشأن تسليم الأسرى، في الوقت الذي أكد فيه إسرائيل كاتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، مبادرته بتقديم المساعدات الإنسانية وإدخال الغذاء والوقود والمياة إلى القطاع في حال سلمت المقاومة الفلسطينية أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي لديها.

وقال كاتس، في بان له اليوم، إنه لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي أو صنبور مياة، ما لم تسلم حماس وكتائب المقاومة الأسرى الإسرائيليين لديها، والذين أسرتهم خلال تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".

وانتقد كاتس في بيانه الدعوات العربية والعالمية التي تنادي بضرورة فتح ممرات أمنة للمدنيين وتطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه السلطة الإسرائيلية معبر "كرم أبو سالم" الذي يربط مناطق إسرائيل بقطاع غزة، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ads
إدخال المساعدات الاحتلال الإسرائيلي الأدوية طوفان الأقصى قطاع غزة
ads