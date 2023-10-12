وزارة العمل: عقود عمل لشباب من ذوي الهمم ببورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، فى شركة سي ار اس جارمنت دنيم للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا في إطار خطة التفتيش علي جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لرعاية وحماية وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية، وكذلك استمارة 1 تأمينات، مع مراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الاشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم، لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم لتلك الفرص ومتابعتهم من خلال أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم لتلك الفرص ، مؤكداً إستمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل.

كما شارك في اللقاء، لمياء بعيلة مديرة إدارة الرعاية، وامل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، ورانيا ماهر مديرة إدارة مركز الشباك الواحد، ووسام الهلالي مديرة إدارة بحوث العمالة.

ومن المفتشين: رشا عكاشة، نهي يوسف، نهي رمضان، مروة علي.

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